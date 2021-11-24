В России планируют отменить механизм ночного завышения цен на электричество

Министерство энергетики России хочет полностью отменить механизм, позволяющий генераторам энергии манипулировать ценами на электричество для промышленности, что обычно происходит ночью.
Механизм корректировки ценовых заявок, работающий с 2011 года, позволяет электростанции менять объем продаваемой мощности на рынке на сутки вперед (РСВ). Например, на первом этапе электростанция может все 24 часа продавать 99% мощности по ценопринимающим заявкам, то есть она готова поставить мощность по любой цене, которая сформируется на торгах, что позволит пройти отбор и занять большую долю рынка, пишет «Коммерсант».
Но в день торгов электростанция может без объяснения причин резко снизить объем продаваемой мощности, что обычно происходит в ночные часы. Поскольку часть объема выбывает, то он автоматически восполняется по более дорогим заявкам (которые на первом этапе отбора исходно не прошли), и тем самым повышается общая цена для потребителей.
По новым правилам, которые Минэнерго предлагает ввести с 1 февраля 2022 года, генераторы не смогут таким образом менять заявки.
Изменение правил «приведет к более корректному формированию равновесных цен по итогам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед», отмечается в пояснительной записке.
Генерирующие компании ожидаемо критикуют инициативу.