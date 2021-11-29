Специалисты из Карелии помогают псковским энергетикам бороться с последствиями снегопада

96 бригад энергетиков ликвидируют последствия сильного снегопада в Псковской области. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».
В Псковскую область для помощи прибыли специалисты из Карелии. Группировка мобильных подразделений из Архангельского филиала прибудет 30 ноября. Проведение аварийно-восстановительных работ затрудняют непрекращающийся снегопад, размытые дороги и завалы деревьев на подъездах к линиям электропередачи.
Эпицентр стихии пришелся на юго-восточные районы региона. Энергетики мобилизовали все силы и средства на устранения последствий непогоды. Сейчас работают 96 бригад и 100 единиц техники.
Энергетики продолжат работу до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. Идет постоянный контроль за изменениями погоды.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.