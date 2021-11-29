ЖКХ

Специалисты из Карелии помогают псковским энергетикам бороться с последствиями снегопада

96 бригад энергетиков ликвидируют последствия сильного снегопада в Псковской области. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

В Псковскую область для помощи прибыли специалисты из Карелии. Группировка мобильных подразделений из Архангельского филиала прибудет 30 ноября. Проведение аварийно-восстановительных работ затрудняют непрекращающийся снегопад, размытые дороги и завалы деревьев на подъездах к линиям электропередачи.

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Эпицентр стихии пришелся на юго-восточные районы региона. Энергетики мобилизовали все силы и средства на устранения последствий непогоды. Сейчас работают 96 бригад и 100 единиц техники.

Энергетики продолжат работу до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. Идет постоянный контроль за изменениями погоды.

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Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение, отметили в псковском филиале.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.