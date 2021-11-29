ЖКХ

Прокуратура начала проверку по факту массовых отключений электроэнергии в Псковской области

Прокуратура начала проверку информации о массовых отключениях электроэнергии на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Прокуратурой области организована проверка по информации, размещенной в сети интернет о том, что на территории региона без электроснабжения остались 287 населенных пунктов, в которых проживает более 3000 человек», - говорится в сообщении.

По результатам проверки информации прокуратура даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований федерального законодательства.