ЖКХ

Без электроснабжения в Псковской области остались более 8 тысяч человек

Без электроснабжения по состоянию на 21.00 29 ноября в Псковской области оставались более 8 тысяч человек. Самая сложная ситуация складывалась в Новоржевском, Пустошкинском, Новосокольническом, Бежаницком, Локнянском районах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Восстановительные работы активно велись в течение всего дня. Задействовано 96 бригад энергетиков, порядка 370 специалистов и 100 единиц техники, которые не прекращают работы и в ночное время. Из Республики Карелия прибыли 5 бригад энергетиков, еще 7 бригад из Архангельской области прибудут к середине завтрашнего дня», - написал Михаил Ведеников в своем инстаграм-аккаунте.

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Сообщить об отключениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти всю ночь и в течение завтрашнего дня. Бригады энергетиков и коммунальные службы будут работать круглосуточно, добавил глава региона.