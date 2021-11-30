Региональные программы капремонта предлагают включить в федеральный проект

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания рассмотрел инициативу спикера регионального парламента Александра Котова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Накануне конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая пройдет 2 декабря в Санкт-Петербурге, председатель Собрания предложил обратиться в ПАСЗР и совместно направить письмо премьер-министру по вопросу включения региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в качестве подпрограммы в федеральный проект «Жилье» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
Члены комитета поддержали инициативу.