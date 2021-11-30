ЖКХ

Региональные программы капремонта предлагают включить в федеральный проект

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания рассмотрел инициативу спикера регионального парламента Александра Котова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Накануне конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая пройдет 2 декабря в Санкт-Петербурге, председатель Собрания предложил обратиться в ПАСЗР и совместно направить письмо премьер-министру по вопросу включения региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в качестве подпрограммы в федеральный проект «Жилье» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

«На прошлой сессии мы утверждали размер взноса на капремонт на следующий год. Максимальный платеж граждан равен 9,78 рублей с квадратного метра, а экономически обоснованный размер взноса превышает 60 рублей. Очевидно, что при таком раскладе выполнить весь объем капитального ремонта только за счет средств собственников невозможно. В связи с этим и предлагается включить региональные программы капремонта в федеральный проект», - прокомментировал инициативу Андрей Козлов.

Члены комитета поддержали инициативу.