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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с инженером службы энергосбыта ПТС

30.11.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко.

Ведущий Сергей Васильев обсудит с ней основные вопросы, связанные с началом отопительного сезона, а также поговорит о механизме перехода многоквартирных домов на прямые договоры, нюансах начисления платы за услуги теплоснабжения и отработке жалоб со стороны населения города.

Источник: Псковская Лента Новостей
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