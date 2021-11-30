ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с инженером службы энергосбыта ПТС

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко.

Ведущий Сергей Васильев обсудит с ней основные вопросы, связанные с началом отопительного сезона, а также поговорит о механизме перехода многоквартирных домов на прямые договоры, нюансах начисления платы за услуги теплоснабжения и отработке жалоб со стороны населения города.