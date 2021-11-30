ЖКХ

«Эхономика»: Инженер службы энергосбыта «Псковских теплосетей» Марина Даниленко об отопительном сезоне. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 30 ноября.

Гость студии - инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко.

Ведущий Сергей Васильев обсудил с ней основные вопросы, связанные с началом отопительного сезона, а также поговорил о механизме перехода многоквартирных домов на прямые договоры, нюансах начисления платы за услуги теплоснабжения и отработке жалоб со стороны населения города.