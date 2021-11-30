ЖКХ

В Великих Луках коммунальщики будут работать в усиленном режиме до завершения снегопада

Коммунальщики в Великих Луках будут работать в усиленном режиме до завершения снегопада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на слова директора МП «Спецавтохозяйство» Андрея Евдокимова.

«В настоящее время на улицы города выведена вся специализированная техника. Скверы, мосты, лестницы убирают в ручном режиме. Отмечу, что мы будем работать до тех пор, пока стихия не успокоится. Сейчас до 20.00 работает дневная смена, в 20.00 к выполнению своих обязанностей приступят рабочие ночной смены», - отметил Андрей Евдокимов.

Он назвал непростыми условия на дорогах города из-за образовавшейся на дорогах наледи.

«В связи с этим мы модернизируем пескосоляную смесь», - заключил директор МП «Спецавтохозяйство».