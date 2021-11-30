Псковичам назвали плюсы прямых договоров на услуги теплоснабжения

Инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко обозначила преимущества прямых договоров на услуги теплоснабжения. Об этом она рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 30 ноября.
По словам специалиста, вопрос прямых договоров сейчас очень актуален и интересует многих местных жителей. Марина Даниленко добавила, что уже 873 дома работают напрямую с «Псковскими теплосетями» и получают квитанции от предприятия, а не от управляющих компаний.
«Здесь абсолютная прозрачность расчетов. Мы четко даем понять жителю определенной квартиры, сколько он должен заплатить. То есть между нами, ресурсной организацией и плательщиком, нет посредников», - отметила инженер службы энергосбыта.
Гость студии также добавила, что такие взаимоотношения позволяют в какой-то мере снизить задолженности по платежам.