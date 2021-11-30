ЖКХ

Псковичам назвали плюсы прямых договоров на услуги теплоснабжения

Инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко обозначила преимущества прямых договоров на услуги теплоснабжения. Об этом она рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 30 ноября.

По словам специалиста, вопрос прямых договоров сейчас очень актуален и интересует многих местных жителей. Марина Даниленко добавила, что уже 873 дома работают напрямую с «Псковскими теплосетями» и получают квитанции от предприятия, а не от управляющих компаний.

«Здесь абсолютная прозрачность расчетов. Мы четко даем понять жителю определенной квартиры, сколько он должен заплатить. То есть между нами, ресурсной организацией и плательщиком, нет посредников», - отметила инженер службы энергосбыта.

Гость студии также добавила, что такие взаимоотношения позволяют в какой-то мере снизить задолженности по платежам.