ЖКХ

Псковичей призвали не отапливать помещения газовыми приборами

В связи с наступлением зимы АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает абонентам о запрете на использование газа и газовых приборов для обогрева помещений и сушки белья.

Кроме того, запрещается:

производить самовольную газификацию дома, квартиры, осуществлять перепланировку помещения, в котором установлены газовые приборы.

осуществлять перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.

вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

отключать автоматику безопасности, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре.

оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, имеющих соответствующую автоматику).

пользоваться одновременно газовым проточным водонагревателем открытого горения и принудительной вытяжкой - это создает эффект обратной тяги и продукты сгорания накапливаются в помещении.

закрывать зазор между дверью и полом (3 см) в помещении с установленным газовым водонагревателем. Прекращение притока воздуха нарушит требуемый воздухообмен.

использовать дымоходы и вентиляционные каналы для принудительного отвода продуктов испарений при приготовлении пищи одновременно с использованием электрических вытяжек.

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

в помещении, в котором ощущается запах газа, нельзя курить, включать или выключать ранее включенные электроприборы, пользоваться телефоном (в том числе мобильным) и электрозвонком.

Чтобы вызвать специалистов аварийной службы, звоните: 04, 104, 112. Специалисты аварийной службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.