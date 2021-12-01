ЖКХ

Мусор из псковских дворов не вывозят из-за сугробов на контейнерных площадках

Мусор из псковских дворов сотрудники филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) не вывозят из-за сугробов на контейнерных площадках. Об этом сотрудники компании сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Уже вторые сутки контейнерные площадки стоят не убранные от снега.

Фото здесь и далее: ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) «ВКонтакте»

«На 14.00 наблюдаем следующую картину: вывоз желтых контейнеров для вторсырья просто срывается из-за снега на площадках. Причем практически на всем Запсковье и в районе Овсище. Все то, что люди сортировали, теперь просто не вывезти из-за снега и не загрузить в машину», - отметили сотрудники компании.

В переулке Олега Зобова, 21 контейнеры не получается не только выкатить, но и просто достать из сугроба.

«На улице Леона Поземского, 111 наш мусоровоз сам проделывает себе колею для проезда, потому что за 1,5 дня это было сделать невозможно. Самое удивительное, что в волостях порядка больше, чем в городе в плане уборки снега для осуществления деятельности по обращению с ТКО», - добавили в компании.