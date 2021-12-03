ЖКХ

Утечку на сетях теплоснабжения устраняют на проспекте Энтузиастов в Пскове

Утечку на сетях теплоснабжения устраняют на проспекте Энтузиастов в Пскове сегодня, 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Не успели мы закончить работы на улице Энтузиастов в подвале дома №3, как передислоцировались к дому №1, где оказалось все значительно серьезнее. На фото вы видите клубы пара, которые вырываются из тепловых камер, с места раскопа и вообще из всех возможных мест. Причиной тому стал серьезный инцидент – прорыв на магистральных сетях отопления. Под отключение попали дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11 (улица Энтузиастов); 1 ,1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (Сиреневый бульвар); 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (улица Звездная). Проблема очень масштабная и серьезная. К работе привлечено около 10 единиц специальной техники, все свободные силы ремонтной службы предприятия и участка №6», - сообщили ПТС.

На предприятии напомнили, что в этом году уже случалось подобное, когда меняли запорную арматуру в этом районе. «Но это было осенью, так что прошло все более-менее спокойно. Сейчас все иначе: за окном ужасная метель, которая совсем не помогает и не ускоряет работы, да и ветер такой, что, по ощущениям, совсем не -4 градуса, а все -20. Нашим коллегам придется трудиться без обеда и явно не до 16 часов. Есть вероятность, что данные работы затянутся, но мы уверяем вас, что никто не уйдет домой, пока работы не будут закончены и не пройдет заполнение трассы», - продолжили в пресс-службе.

«Но что же там все же произошло? Ничего, собственно, нового, утечка на мертвой опоре, все по классике, только вот труба магистральная и идет она от котельной СВПУ, а это значит, что диаметр у нее довольно приличный, и отапливает она огромное количество домов», - объяснили в ПТС.

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приносит извинения всем жителям, чьи дома и квартиры попали под отключение теплоснабжения.

«Мы обещаем, что все работы будут проведены в кратчайшие сроки. Наши коллеги уже приступили к демонтажу старой трубы, новая уже доставлена к месту проведения ремонтных работ. Работы проводятся в то самое время, когда большая часть жителей находится на работе, чтобы создавать минимум дискомфорта жильцам. Все управляющие компании оповещены, дома находятся под давлением, в квартирах будет оставаться тепло, но возможны перебои с подачей горячего водоснабжения», - добавили в пресс-службе.