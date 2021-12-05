ЖКХ

В Пскове составили протоколы в отношении трех «управляек» за плохую уборку снега

В Пскове составили административные протоколы в отношении трех управляющих компаний за ненадлежащую уборку снега. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«За прошедшую неделю в области выпала месячная норма осадков в виде снегопадов и ледяного дождя. Сейчас метели поутихли, и можно сказать несколько слов о том, как Псковская область прошла первое испытание непогодой этой зимой. Всю неделю с максимальной нагрузкой работали дорожные службы. Только в Пскове c 30 ноября по 6 декабря было вывезено на полигон почти 10 тысяч кубических метров снега. С учетом повторных выездов расчищено 3,2 тысячи км городских и пригородных дорог и больше 1,1 тысячи км тротуаров», - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что во дворах ситуация хуже, и к работе некоторых управляющих компаний есть претензии. «В частности, на три из них составлены протоколы по фактам ненадлежащей уборки. Назову их: "Запсковье", "Микрорайон "Западный", "Микрорайон №6". Считаю, что этот список неполный – многие дворы завалены до сих пор, и здесь нужно продолжать адресную претензионную работу с (без)ответственными лицами», - продолжил он.

Михаил Ведерников указал на то, что многое было сделано заблаговременно: «Синоптики вовремя предупредили о грядущей непогоде; дорожная техника была подготовлена заранее; энергетики мобилизовались; коммунальные службы распланировали усиленные смены».

«"Россети" вовремя мобилизовали ресурсы и запросили поддержку из других регионов, благодаря чему последствия стихии ликвидировали 122 бригады и 128 единицы техники. И хотя массовые отключения были, восстановление занимало куда меньше времени, чем это было летом и на прошлые новогодние праздники. За неделю энергетики восстановили 16 тысяч км ЛЭП, включили 791 линию электропередачи и 8 тысяч трансформаторных подстанций. Сейчас отрабатываются отдельные локальные заявки потребителей в отдаленных населенных пунктах», - рассказал он.

Несмотря на отдельные недочеты, тысячи людей добросовестно отработали эту непростую неделю, подчеркнул губернатор. «Спасибо им за это большое! Будем учитывать недоработки и совершенствоваться дальше», - добавил Михаил Ведерников.