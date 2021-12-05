В Пскове составили протоколы в отношении трех «управляек» за плохую уборку снега

В Пскове составили административные протоколы в отношении трех управляющих компаний за ненадлежащую уборку снега. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова
Глава региона подчеркнул, что во дворах ситуация хуже, и к работе некоторых управляющих компаний есть претензии. «В частности, на три из них составлены протоколы по фактам ненадлежащей уборки. Назову их: "Запсковье", "Микрорайон "Западный", "Микрорайон №6". Считаю, что этот список неполный – многие дворы завалены до сих пор, и здесь нужно продолжать адресную претензионную работу с (без)ответственными лицами», - продолжил он.
Михаил Ведерников указал на то, что многое было сделано заблаговременно: «Синоптики вовремя предупредили о грядущей непогоде; дорожная техника была подготовлена заранее; энергетики мобилизовались; коммунальные службы распланировали усиленные смены».
Несмотря на отдельные недочеты, тысячи людей добросовестно отработали эту непростую неделю, подчеркнул губернатор. «Спасибо им за это большое! Будем учитывать недоработки и совершенствоваться дальше», - добавил Михаил Ведерников.