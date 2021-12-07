ЖКХ

Михаил Ведерников: Проблема состояния энергосетей остается крайне острой

Проблема состояния энергосетей в Псковской области остается крайне острой, решить ее можно только при поддержке федерального центра. Такое мнение выразил губернатор Михаил Ведерников. Видео опубликовано в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: телеграм-канал «Россети Северо-Запад»

Михаил Ведерников прокомментировал проделанную работу по устранению перебоев с подачей электричества на территории Псковской области во время снегопадов в начале декабря.

«Ситуация действительно была сложной. На пике без света у нас оставались порядка 12 тысяч человек. Обрывы сетей в основном были связаны с налипанием мокрого снега. Вокруг проводов формируется ледяная корка, которая на каждом пролете, от столба до столба, может составлять порядка 100 килограмм веса. Для нашей во многом устаревшей энергосети такие осадки означают хронические аварии», - отметил губернатор.

Смотрите также Сосульки весом 100 килограмм сбивают с ЛЭП в Псковской области. ВИДЕО

По словам главы региона, блэкаута удалось избежать благодаря договоренности с руководством компании «Россети» об усилении корпуса энергетиков. Дополнительные бригады прибыли из Карелии, Вологды, Архангельска и помогли существенно повысить темпы восстановительных работ, заметил он.

«В этот раз энергетики сработали особенно оперативно, профессионально, чутко реагировали на обращения граждан, на мои поручения, за что хочу сказать им искренние слова благодарности. Тем не менее проблема состояния энергосетей остается крайне острой, и решить мы ее можем только при поддержке федерального центра», - добавил Михаил Ведерников.

В компании «Россети» сообщают, что за неделю в Псковской области восстановили 16 тысяч километров ЛЭП, включили 791 линию электропередачи и восемь тысяч трансформаторных подстанций. Сейчас отрабатываются локальные заявки потребителей в отдаленных населенных пунктах.