ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Гавриловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по 4-му избирательному округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства Пскова: качество уборки городских территорий от снега, отношение управляющих компаний к исполнению своих обязанностей, итоги сезона благоустройства Пскова. Также Сергей Гаврилов расскажет о перспективах следующего года по ремонту дворов и общественных территорий, о работе над проектом городского бюджета.