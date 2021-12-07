ЖКХ

«Подстрочник»: Сергей Гаврилов об актуальных вопросах ЖКХ Пскова и планах на 2022 год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 8 декабря.

Гость студии – заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по 4-му избирательному округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства Пскова: качество уборки городских территорий от снега, отношение управляющих компаний к исполнению своих обязанностей, итоги сезона благоустройства Пскова. Также Сергей Гаврилов рассказал о перспективах следующего года по ремонту дворов и общественных территорий, о работе над проектом городского бюджета.