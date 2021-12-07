ЖКХ

Многоквартирные дома в Кунье переведут на природный газ в 2023 году

Многоквартирные дома в поселке Кунья переведут на природный газ в 2023 году. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Заседание состоялось сегодня, 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Елена Пилипенко уточнила, что в этом году на мероприятия по переводу многоквартирных домов на природный газ в Кунье направили порядка 7 млн рублей: были достроены участки газопровода, скорректирована рабочая документация.



«В настоящее время заключен контракт по испытанию межпоселкового газопровода — до конца года они будут выполнены. Сам перевод будет осуществлен в следующем году, средства на перевод - порядка 4-5 млн рублей. К сожалению, запланированный на этот год перевод осуществить не удалось, поскольку было нужно скорректировать документацию», - добавила она.



Согласительная комиссия оставила вопрос на контроле.