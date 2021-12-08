ЖКХ

Тарифы на ЖКХ в России вырастут в следующем году на 4%

В среднем по стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года повысятся не более, чем на 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Необходимость ежегодного роста тарифов обусловлена инфляцией, поэтому повышение цен фиксируется в соответствии с прогнозом среднегодовой инфляции. Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе, это касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора. Подорожание разных коммунальных услуг может различаться, но в совокупности не может превышать предельные индексы, установленные для субъектов.

При установлении параметров индексации тарифов и платы граждан за ЖКУ ведомство опирается не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развития РФ и законопроект о федеральном бюджете, уточнил эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян. В этих документах указано, что в следующем году ожидается среднегодовая инфляция 4,3%, сказал он. По данным ЦБ, рост цен в 2022 году составит 4-4,5%, на конец 2021-го — 7,4-7,9%.

ФАС проконтролирует изменение стоимости на ЖКУ и продолжит проводить мониторинг тарифов, отметили в ведомстве. Население защищено ограничениями в виде индексов платы за коммунальные услуги — ведомство сдерживает рост тарифов в их рамках, добавили там.