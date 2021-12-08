ЖКХ

Необычные ремонтные работы по устранению утечки теплоносителя провели на Запсковье

Необычные ремонтные работы по устранению утечки теплоносителя провели между домом №17а на улице Звездной и домом №3 на улице Юности в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Казалось, что может заинтересовать нас в этой утечке, все как обычно: труба прогнила на стыке, пар в подъезды. Начнем с трубы. Ее конфигурация крайне необычная: мы впервые сталкиваемся с таким инженерным решением, оно несколько странно, трубы сварены под углом, да еще и не самым малым. Но обвинять кого-то в этом не стоит. Дома, которые вводят в эксплуатацию, пытаются втискивать как можно более компактно, не думая о прокладке коммуникаций, но это уже совсем другая история. Если вы думаете, что на этом интересное заканчивается, то абсолютно напрасно. Данные два дома имеют очень специфическую особенность системы отопления. Разводка труб проходит не по подвалам домов, как мы с вами привыкли, а по чердаку. А чем отличаются чердачные и подвальные помещения? Правильно, температурным режимом. В подвалах всегда относительно тепло, даже если окна открыты, ну или выбиты, тут как повезет. С чердаками все обстоит иначе. Над ними нет ничего кроме кровли, а значит, что там холодно. Добавьте к этому еще и отсутствие изоляции, и мы получаем полностью продуваемое всеми ветрами помещение», - рассказали в ПТС.

Это приводит к тому, что нельзя оставить дом под давлением на время ремонта, пояснили в пресс-службе. «Необходимо сливать всю воду из системы, так как при таком морозе высок риск того, что трубы промерзнут за время проведения ремонтных работ, и последствия могут быть более масштабными. Учитывая слив воды, ремонтные работы заняли несколько часов. По-другому поступить мы не могли, так как рисковать здоровьем людей мы просто не имеем морального права», - подчеркнули на предприятии.

«Отдельные слова благодарности хочется выразить управляющей компании, ее руководителю и всем простым сантехникам, которые очень оперативно подключились к работе и сделали все возможное, чтобы наши коллеги смогли незамедлительно начать работать. А жителям домов мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства, но иного способа, как мы уже написали выше, провести ремонтные работы просто нет», - добавили в ПТС.