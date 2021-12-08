Необычные ремонтные работы по устранению утечки теплоносителя провели на Запсковье

Необычные ремонтные работы по устранению утечки теплоносителя провели между домом №17а на улице Звездной и домом №3 на улице Юности в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
Это приводит к тому, что нельзя оставить дом под давлением на время ремонта, пояснили в пресс-службе. «Необходимо сливать всю воду из системы, так как при таком морозе высок риск того, что трубы промерзнут за время проведения ремонтных работ, и последствия могут быть более масштабными. Учитывая слив воды, ремонтные работы заняли несколько часов. По-другому поступить мы не могли, так как рисковать здоровьем людей мы просто не имеем морального права», - подчеркнули на предприятии.
«Отдельные слова благодарности хочется выразить управляющей компании, ее руководителю и всем простым сантехникам, которые очень оперативно подключились к работе и сделали все возможное, чтобы наши коллеги смогли незамедлительно начать работать. А жителям домов мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства, но иного способа, как мы уже написали выше, провести ремонтные работы просто нет», - добавили в ПТС.