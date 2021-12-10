ЖКХ

Почти во всех домах Острова восстановили теплоснабжение

Теплоснабжение в большинстве жилых домов города Острова нормализовано. Проблемными остаются не более четырех зданий, в которых отдельные стояки системы отопления успели завоздушиться. Там работают дежурные специалисты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Тепло в дома жителей центральной части города Острова начало возвращаться вечером 10 декабря. Напомним, вечером 7 декабря в городе произошли серьезные неполадки в системе теплоснабжения из-за кратковременных сбоев в электроснабжении.

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В микрорайонах Остров-2 и Остров-3 ситуацию удалось нормализовать за относительно короткое время, отметили в администрации. «В центральных микрорайонах города в течение двух суток работники жилищно-коммунальной сферы интенсивно, не считаясь со временем и неблагоприятными погодными условиями, практически в круглосуточном режиме устраняли последствия на разных объектах. Благодаря приложенным усилиям полностью отопление нигде отключено не было», - подчеркнули в администрации.

По информации директора МУП «ЖКХ» Островского района Геннадия Борцова, в настоящее время центральная котельная работает в штатном режиме. При этом температурный режим теплоносителя поддерживается даже выше рабочих значений для скорейшего прогрева жилых домов, социальных учреждений и других объектов.

Руководитель муниципального предприятия уточнил, что сегодня, 11 декабря, поступила информация от жильцов дома №9 на улице 1 Мая о прорыве теплотрассы на придомовой территории. Аварийная бригада приступила к устранению утечки и замене трубы в районе 12.00, а в 16.00 работы уже были завершены, а жилые помещения - подключены к теплоснабжению.

Как сообщил директор управляющей организации ООО «ДомСервис» Александр Егоров, в доме №2 на улице Освобождения идет процесс отогревания верхнего розлива по периметру здания. Половину стояков уже удалось отогреть.

В доме №14 на улице 1 Мая температура пока не достигла нормативных значений. Причиной тому – прорыв батареи отопления в одной из квартир. «Произошло это около 3.00. Экстренно устранить неполадки не представлялось возможным по причине того, что в квартире никого не было. Хозяйка помещения находится в Санкт-Петербурге, при этом управляющая организация оперативно сообщила владельцу квартиры о факте прорыва батареи. Владелец находится в пути, с ним поддерживается постоянная связь и после того, как он прибудет в Остров, слесари сразу приступят в работе», - заверили в администрации.

Ранее в своем обращении к жителям Острова глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил, что там, где ресурсоснабжающей организацией услуга по подаче тепла была оказана не в полном объеме, будет произведен перерасчет оплаты.

В администрации напомнили, что обо всех проблемах с отоплением можно обращаться по телефонам:

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС): 3-10-48,

МУП «ЖКХ» Островского района, диспетчер: 3-12-31,

Управляющая организация по городу Острову и Острову-2, дежурный слесарь: 8-911-899-83-36; по Острову-3: 8-911-390-01-84.

Дежурные специалисты работают в круглосуточном режиме.