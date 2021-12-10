ЖКХ

Подвал многоквартирного дома отремонтировали в Великих Луках в рамках капремонта

Работы по капитальному ремонту подвальных помещений во втором корпусе дома №40 на проспекте Гагарина в Великих Луках завершены и приняты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото после капитального ремонта подвальных помещений

Работы выполнила подрядная организация ООО «Стройком». В подвале дома устроили стяжку, гидроизоляцию и покрыли полы. Также были сделаны работы по ремонту штукатурки стен и откосов, окрашены потолок, стены и двери, установлены новые оконные блоки и решетчатые двери. Также там отремонтировали основания под фундаменты лестниц и крылец, провели работы по ремонту и грунтовке отмостки.

Фото до капитального ремонта подвальных помещений

«Замечаний к выполненным работам у приемочной комиссии не возникло, работы по капитальному ремонту подвальных помещений приняты в полном объеме», - рассказали в фонде капремонта.

Там также добавили, что собираемость взносов на капитальный ремонт в указанном доме составляет порядка 90,6%.