ЖКХ

Игорь Максимов о 55-летии ПТС: Нам есть, чем гордиться

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал предстоящий юбилей предприятия, которому 20 декабря исполнится 55 лет.

«Это большая интересная сказка длиною в жизнь, трудную жизнь. Коротким зимним днем 20 декабря 1966 года председатель Псковского облисполкома подписал распоряжение о создании хозрасчетного предприятия — городских коммунальных электрических и тепловых сетей. С этого момента началась жизнь нашего предприятия», — отметил он.

Игорь Максимов рассказал, что в 1966 году в Пскове было всего 30 километров сетей, 36 маленьких угольных котельных, которые обеспечивали теплом коммунальные дома, школы и больницы. «И примерно 150 человек обслуживающего персонала, если говорить еще и об электросетях. Всего было две машины, были и гужевые повозки. В первом штатном расписании даже была должность трубочиста», — продолжил он.

«Сегодня мы встречаем 55-летие. Сегодня это современное, оснащенное, большое и, не побоюсь этого слова, градообразующее предприятие. На нем работают почти 1000 человек. Практически 98-99% теплоснабжения города осуществляет муниципальное предприятие "Псковские тепловые сети"», — сказал руководитель предприятия.

Игорь Максимов также назвал ПТС высокотехнологичным предприятием. «26 газовых котельных, обслуживаем порядка 600 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, 92 центральных тепловых пункта, в структуре предприятия 32 производственных подразделения», — подчеркнул он.

«Нам есть, чем гордиться. И есть, о ком вспоминать. Мы с гордо поднятой головой встречаем юбилей», — резюмировал Игорь Максимов.