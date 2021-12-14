ЖКХ

Музей предприятия воссоздали в «Псковских теплосетях»

Музей предприятия воссоздали в МП «Псковские тепловые сети». Об этом сообщил директор муниципального предприятия Игорь Максимов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Воссоздали музей предприятия. Сейчас его обновили. Думаю, что после Нового года предложим управлению образования приводить ребят на экскурсии. Экспонатов немного, но на нормальный зал хватает», - поделился он.

Игорь Максимов добавил, что школьники смогут узнать историю предприятия от момента его становления до настоящего времени.

Напомним, 20 декабря муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети» исполняется 55 лет.