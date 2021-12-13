ЖКХ

Боле 2500 километров ЛЭП восстановили в Псковской и Новгородской областях за сутки

2700 километров ЛЭП после ледяного дождя восстановили в Псковской и Новгородской областях за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Энергетики включили 134 линии электропередачи и 1800 трансформаторных подстанций.

«221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме», - отметили в пресс-службе компании.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды.

«Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.