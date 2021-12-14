ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

В этом году предприятие отмечает 55 лет — 55 лет в домах Пскова тепло, благодаря работе сотрудников предприятия. На минувшей неделе мы особо остро почувствовали значимость и необходимость ПТС в нашей жизни и ощутили, что означает принцип «Тепло нашего города» на практике.

Какой путь прошло предприятие за эти годы? Как все начиналось и что изменилось к сегодняшнему дню? Насколько экологично предприятие сегодня по сравнению с тем, что было полвека назад? Чем отличается работа теплосетей в 20-градусный мороз? Как будут на предприятии отмечать юбилей и грядущий День энергетика?

Об этом и многом другом с гостем студии поговорит Константин Калиниченко.