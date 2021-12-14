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ЖКХ

Более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора закупают в Псковской области

14.12.2021 15:13|ПсковКомментариев: 0

820 контейнеров для раздельного сбора мусора закупают в Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На закупку таких контейнеров направлено 13 млн рублей из федерального бюджета, рассказал Сергей Грахов. Поставка первой партии (400 контейнеров) ожидается на этой неделе. Все 820 контейнеров направят в муниципалитеты до конца года или в начале 2022-го, уточнил он.

В ходе рассмотрения вопроса о выделении средств Ершовской волости для оборудования контейнерных площадок и мест накопления ТКО в мешках, Сергей Грахов подчеркнул, что это системная проблема для всего региона. Он напомнил, что на приобретение контейнеров и создание контейнерных площадок в 2021 году было потрачено 14 млн рублей.

Председатель профильного комитета заметил, что муниципальные образования должны в своих бюджетах предусматривать средства на изготовление контейнерных площадок. «Есть районы, которые по 5-10 контейнерных площадок устанавливают за свой счет», - сказал он.

«На счете Псковского района скопились большие средства, которыми он может закрыть проблемные вопросы поселений», - взяла слово вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова.

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков предложил подумать о том, чтобы тем муниципалитетам, которые не могут самостоятельно решить вопрос по оборудованию контейнерных площадок, все-таки оказать помощь.

«Все муниципальные образования имеют ощутимый остаток бюджетных средств. Когда используют в полной мере свои доходные источники, готовы рассмотреть оказание помощи», - ответила Татьяна Баринова.

Александр Братчиков также рекомендовал, чтобы муниципалитеты разработали план установки контейнеров для понимания, сколько необходимо для этого средств.

Теги: #псковское областное собрание #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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