ЖКХ

Энергетики восстановили более тысячи километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

«Россети Северо-Запад» в течение дня восстановили 1,2 тысячи км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики включили 62 линии электропередачи и 713 трансформаторных подстанций. 221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

«Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды. В Новгородской и Псковской областях во второй половине недели синоптики прогнозируют снегопады и ледяные дожди», - говорится в сообщении.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.

Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.