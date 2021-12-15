ЖКХ

За сутки в Псковской и Новгородской областях восстановили 2,6 тысячи километров ЛЭП

Специалисты «Россети Северо-Запад» за сутки восстановили 2,6 тысячи километров линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики включили 131 линию электропередачи и 1,3 тысячи трансформаторных подстанций. 221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы. В регионах продолжаются сильные снегопады и ледяные дожди. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах, заметили в компании.

«Необходимо строгого соблюдения правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.

Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - напомнили «Россети Северо-Запад».

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-220-0-220.