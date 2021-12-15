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ЖКХ

«Рвутся провода и падают деревья»: Псковская область снова оказалась в эпицентре стихии

16.12.2021 10:45|ПсковКомментариев: 2

Очередной циклон принес ночью на Северо-Запад сильный мокрый снег и оттепель. В эпицентре стихии оказались Новгородская и Псковская области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

 

 

Видео: пресс-служба компании «Россети Северо-Запад»

«Под тяжестью мокрого снега рвутся провода и падают деревья. Проезд специалистов к линиям электропередачи затруднен завалами в лесах, спецтехника вязнет в болотах», - рассказали к компании. 

221 бригада «Россети Северо-Запад» ликвидирует последствия непогоды. Сетевая компания не допустила масштабных отключений, многих потребителей включают в первые часы после технологических нарушений. В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.

В компании напомнили, что по территории Северо-Запада за последние две недели прошли несколько циклонов с ледяными дождями и снегопадами. Многие линии энергетикам пришлось включать несколько раз.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

Теги: #электроэнергия #Псковская область #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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