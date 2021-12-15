ЖКХ

Александр Братчиков призвал взыскивать с неплательщиков долги за капремонт

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 16 декабря, призвал взыскивать долги с тех, кто не платит за капитальный ремонт домов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Обсуждали вопрос по кредиторской задолженности фонда капремонта, - отметил он. - Она составляет порядка 600 млн рублей. Эти деньги необходимо взыскивать с неплательщиков. Почему те, кто исправно платит, должны платить за тех, кто не платит?»

Александр Братчиков подчеркнул, что повышение платы за капитальный ремонт — это инициатива областного фонда капремонта. По его словам, это связано с тем, что выросла стоимость строительных материалов. «Долго рассматривали этот вопрос, обсуждали его на комитете по бюджету. Не сразу пришли к решению. Думали провести парламентский час. И когда позволит эпидситуация, обязательно это сделаем. Тема очень животрепещущая», - продолжил вице-спикер регионального парламента.

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Ранее депутаты поддержали инициативу председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, и позже Парламентская Ассоциация Северо-Запада России от лица 11 субъектов РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в национальный проект «Жилье и городская среда» и предусмотреть выделение федеральных средств на условиях софинансирования.

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«Надеемся, инициатива будет поддержана. Это позволит максимально эффективно ремонтировать дома», - подчеркнул он.