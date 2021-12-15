ЖКХ

Более 20 протоколов составили на «управляйки» в Пскове за плохую уборку снега

24 административных протокола составили в отношении управляющих организаций в Пскове за ненадлежащую уборку снега. Об этом заявила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова на координационном совещании под председательством главы города Елены Полонской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

По словам главы администрации Пскова Бориса Елкина, наиболее проблемные моменты связаны с уборкой междворовых проездов и работой отдельных управляющих компаний, которые фактически были не готовы к зиме. В числе недобросовестных управляющих компаний названы «Запсковье», «ДУ №8» и «Восьмой район».

Глава Пскова Елена Полонская также отметила, что некоторые управляющие компании оказались не готовы к уборке города в зимний период, и выразила намерение в связи с этим обратиться в прокуратуру в интересах жителей Пскова.

Начальник управления городского хозяйства Николай Баринов рассказал, что на уборку улично-дорожной сети было заключено три муниципальных контракта с двумя подрядчиками. На сегодняшний день в их адрес направлено 12 предписаний в связи с наличием рыхлого снега на проезжей части, выписано три штрафа по 100 тысяч рублей каждый.