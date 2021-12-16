ЖКХ

Энергетики восстановили основную сеть линий электропередачи в Псковской области

Компания «Россети Северо-Запад» восстановила основную сеть линий электропередачи в Псковской области. Специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в отдаленных деревнях региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В течение дня специалисты «Россетей» восстановили 3,5 тысячи километров ЛЭП в Новгородской, Псковской и Вологодской областях. Энергетики включили 176 линий электропередачи и 1,2 тысячи трансформаторных подстанций. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

В компании напомнили, что в ночь на четверг очередной циклон принес на Северо-Запад сильный мокрый снег и оттепель. «Россети Северо-Запад» не допустили масштабных отключений, многих потребителей включали в первые часы после технологических нарушений.

«Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - обратились в компании к жителям трех областей.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.