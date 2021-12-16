ЖКХ

Газовики провели рейд по адресам должников в Острове

Совместный рейд по адресам должников и абонентов, не заключивших договор на ТО ВКГО, провели специалисты газораспределительной и газоснабжающей организаций в многоквартирных домах города Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Помимо звонков и напоминаний о необходимости оплатить накопленный долг, каждый из нарушителей накануне получил заказное письмо с уведомлением о предстоящем отключении и напоминание о необходимости заключения договора на техническое облуживание внутриквартирного газового оборудования.

По результатам рейда три абонента оплатили задолженность на общую сумму более 8 000 рублей, тем самым избежав отключения. Еще шесть собственников заключили договор, а специалисты газораспределительной организации провели техническое обслуживание газового оборудования. В одной из данных квартир была обнаружена и устранена микроутечка газа.

«Помните, что своевременное техобслуживание газового оборудования – залог вашей личной безопасности, безопасности ваших соседей. Напоминаем также, что в случае отключения от сети газоснабжения за долги или по причине отсутствия договора на ТО ВКГО абоненту будет необходимо не только устранить причины, послужившие основанием для отключения, но и оплатить расходы по отключению и подключению к газораспределительной сети. А в случае взыскания задолженности через суд – еще и госпошлину», - отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

Справка:

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.