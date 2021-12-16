ЖКХ

Крышу дома культуры в Псковском районе начали чинить после публикации в соцсетях

Проблему с протекающей крышей нееловского дома культуры в Псковском районе начали решать после публикации в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

Крыша начала протекать из-за накопленного на ней снега. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница. Работники ЦУР адресовали обращение в администрацию Псковского района, после чего крышу очистили и заделали на ней трещины. Также в администрации заверили, что кровельные работы проведут, когда позволят погодные условия.

Кроме того, в систему «Инцидент менеджмент» поступило обращение жительницы Печор. Она сообщила об отсутствии отопления в доме. В ЦУР зафиксировали эту жалобу и передали ее в местную администрацию, после теплоснабжение в доме восстановили.

А жительница деревни Губари Пыталовского района рассказала в соцсетях о заснеженной дороге. ЦУР передал обращение в районную администрацию, по заявке проезжую часть расчистили.