ЖКХ

Жители Новосокольнического района страдают из-за затяжного ремонта скважины

Ремонт артезианской скважины в Новосокольническом районе вылился в проблему. В деревне Насва, где живут около тысячи человек, часть домов сейчас осталась без водоснабжения. Люди берут воду из реки и даже растапливают снег, сообщает ГТРК «Псков».

Проблемы с водоснабжением начались еще прошлой осенью, когда на артезианской скважине прорвало обсадную трубу. Расположенные рядом дома сильно подтопило. Из кранов и колонок вода с перебоями, но текла. Сейчас ее нет совсем.

«Понимаете, у нас семья с ребенком инвалидом. Девочке 10 лет. На мытье, вот, с речки берем, то есть, как минимум, бидона 2-3. У нас еще умные дорожники. Они взяли полностью весь снег с реагентами скинули в воду, а мы потом это берем», - рассказал местный житель Никита Милованов.

«Я многодетная мама, у меня пятеро деток. Я не могу ни постирать, ни помыться. У меня месяц немытые дети. Идти куда? У меня здесь никого нет, вообще никого. Знакомая возила воду пока могла, пока не замерзла колонка. Стирать нечем. У меня все вещи – школьные, рабочие – мои, мужа - все грязное, постельное практически все грязное. Что нам делать? Как нам жить?» - пожаловалась Ксения Василенко.

Супруги Демиденко по несколько раз в день ходят на колонку, расположенную в километре от дома. Семья переехала в Насву три года назад из Луганска. «21 век на дворе – ни покупаться, ни постираться, нигде ничего. Это только покушать приготовить и чай вскипятить и все», - сказала Людмила Демиденко.

Нет воды – нет отопления. В кабинете врача общей практики пациентов принимают в верхней одежде. С утра температура в помещении - плюс четыре. «Приходим, пушку включаем, все разговоры. Руки помыть нам нечем, дезсредствами пользуемся и все. Детям прививки мы отказались делать. Ни взвесить ребенка, ни осмотреть мы ничего не можем», - сообщила медсестра Татьяна Васильева.

Местные жители не могут понять, куда делся подрядчик, который взялся за восстановление скважины. Водоснабжение пропало как раз во время ремонтных работ. «Меньше недели они там поработали, потом что-то у них там случилось, нам же не докладывают, слухи только ходят по деревне, что они там сломали. Все, что можно было отремонтировать, они сломали. И уехали, бросили технику, даже машина осталась незакрытая», - рассказала местная жительница Светлана Сгоннова.

Глава волости уверяет, подрядная организация от проекта не отказалась. Ремонт вынужденно приостановили. В разгар работ выяснилось: информация в документах на объект, которые подняли из архива, не соответствует действительности. «Скважина сделана с нарушениями всех технологических требований в 65-м году, поэтому при проведении ремонтных работ возникла масса трудностей. Во-первых, связных с несовпадением диаметров скважины, ее состоянием и прочее, прочее», - объяснил сельского поселения «Насвинская волость» Сергей Соболев.

Два миллиона рублей, выделенных областью на ремонт скважины, пока не освоены. Но подрядчик работы продолжит. Для решения проблемы необходимо дополнительное бурение. Место уже определено. Если не ударят морозы, водоснабжение в Насве планируют восстановить к Новому году.