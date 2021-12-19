ЖКХ

В поселке Смуравьево-2 Гдовского района восстановили теплоснабжение

Котельная в поселке Смуравьево-2 Гдовского района работает в штатном режиме, дома обеспечены теплом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на главу муниципалитета Юрия Павлова.

«В сильные морозы в Смуравьево прорвало теплотрассу, утечку смогли обнаружить не сразу. Чтобы обеспечить привычную подачу тепла, пришлось сжечь большое количество дров – свои запасы мы подрастратили. Но сейчас мы их наращиваем, есть договоренность с поставщиком, он ежедневно привозит дрова, котельная работает в штатном режиме. К праздникам планируем пополнить запасы минимум на 500 кубометров дров, если получится – и больше», - рассказал Юрий Павлов.

Незапланированные траты, как отметил глава района, «ощутимо» бьют по муниципальному бюджету. Свою роль вносят и неплательщики – жители получают тепло в квартиры, но не платят за услуги ЖКХ. «Порядка 3,9 млн рублей в год тратит район на содержание 162 незаселенных квартир только в Смуравьево - это очень большая нагрузка на бюджет района за пустующий жилой фонд», - заметил он.

В целом неплательщики в поселке Смуравьево-2 с 2015 года задолжали 19 млн рублей, предприятие ведет претензионную работу.