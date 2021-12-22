ЖКХ

Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию

Региональным властям разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«По решениям регулирующих органов субъектов регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения», - приводит РИА Новости содержание документа.

На местном уровне теперь также устанавливается минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу.