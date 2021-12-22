ЖКХ

Звание «Заслуженный строитель» учредили в Псковской области

Звание «Заслуженный строитель Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» учредили в регионе. Соответствующие изменения в областной закон о наградах приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов в ходе сессии 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект предусматривает ежегодное присвоение звания «Заслуженный строитель Псковской области» не более чем 10 работникам организаций строительной отрасли за разработку, внедрение и применение новых современных строительных технологий и материалов, реализацию социально значимых проектов в сфере строительства, развитие инновационного производства высококачественных, экологически чистых строительных материалов, использование передового опыта организации работ, механизации и автоматизации труда, достижение высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ, подготовку квалифицированных кадров для организаций строительной отрасли.

Звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» предлагается присваивать не более чем десяти работникам организаций жилищно-коммунального хозяйства за организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подготовку квалифицированных кадров для организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Гражданину, удостоенному звания, будет вручаться нагрудный знак и удостоверение к нагрудному знаку, а также выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей.

Законопроект единогласно поддержали в двух чтениях.