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Встреча с ветеранами предприятия состоялась в «Псковских тепловых сетях»

24.12.2021 09:20|ПсковКомментариев: 0

Встреча с ветеранами предприятия состоялась в «Псковских тепловых сетях». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Они все разные, возможно, их имена и фамилии вам ничего не скажут, но поверьте нам на слово, они внесли неоценимый вклад в становление и развитие предприятия, каждый в своей отрасли. Мы навсегда запомним каждого из них, а о некоторых еще и подробно расскажем, но это уже совсем другая история», - отметили в ПТС.

В пресс-службе рассказали, что встреча была очень простой и скромной. «Мы говорили, что пышных торжеств не планировалось и не будет. Самым ценным в таких встречах является общение. Многие не виделись по несколько лет, а здесь они собрались за одним столом, в приятной компании, каждому есть что рассказать и чем поделиться. Не обошли стороной и забавные истории из прошлого, которых за десятки лет понабралось изрядное количество. Конечно, время идет, очень многое меняется, но есть и то, что остается с нами на века – это история, которую мы пишем каждый день, сами это не осознавая», - поделились в ПТС.

В пресс-службе подчеркнули, что предприятие безмерно благодарно ветеранам, поскольку подавляющее большинство из тех, кто трудится здесь и сейчас, начинало именно под их руководством.

«Именно наши ветераны и учили нас нашему ремеслу. Мы еще раз выражаем слова искренней благодарности каждому из наших ветеранов, мы помним вас и ценим ваш вклад в наше общее дело. Мы обещаем вам, что дело вашей жизни будет жить и развиваться», - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 20 декабря муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» отметило свое 55-летие. 

Теги: #птс #Псковские тепловые сети #ветераны
Источник: Псковская Лента Новостей
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