ЖКХ

Протокол составили на директора «управляйки» на Завеличье после внеплановой проверки

Протокол об административном правонарушении составили в отношении директора управляющей компании «Десятка Завеличье» после жалобы местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по региональному контролю и надзору Псковской области.

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На основании поступившего обращения гражданина на неудовлетворительную работу управляющей организации комитет провел внеплановую проверку ООО «УО "Десятка Завеличье"». По ее итогам были выявлены нарушения: управляющая компания не предоставляла жильцам многоквартирного дома №2 на улице Венской в деревне Борисовичи подачу горячей воды, температура которой соответствовала бы нормативным требованиям.

Для устранения выявленных проверкой нарушений компании выдали предписание, исполнение которого находится на на контроле в профильном комитете.