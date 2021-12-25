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В Пскове продолжается перекладка сетей теплоснабжения на улице Коммунальной

В Пскове продолжается перекладка сетей теплоснабжения на улице Коммунальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Наши коллеги достигли поставленной перед ними задачи и вплотную подошли к "экватору" работ, - отметили в ПТС. - Уже на этой неделе закончатся оставшиеся сварные работы, и можно будет со спокойной душой и чистой совестью отправиться на новогодние каникулы. Что сейчас происходит на объекте? Работы ведут сразу два сварщика. Пока они параллельно варят в одном месте, для них уже готовятся новые хлысты, здесь же трактор засыпает законченные участки, все это максимально ускоряет ход ведения работ. Как говорится, работа нон-стопом. Самое забавное во всем этом то, что ремонтная служба предприятия – это поистине специализированная и обособленная единица. Ребята огромные молодцы, сами заливают трубы, сами варят, не могут обойтись только без помощи автобазы, ну тут без них никуда. Трубы нужно привезти, разгрузить, достать старые, все вывести и так далее».

В пресс-службе обратили внимание на еще один вид работ на улице Коммунальной. «Помимо работы на зеленой зоне, мы переходили небольшой участок дорожного полотна, который после окончания работ мы благополучно засыпали щебнем. Так вышло, что не успели привезти специальные дорожные плиты, и временным решением был щебень, потом ударили серьезные морозы, которые превратили щебень в монолитную плиту. Но мы не забыли, что должны все сделать по науке. Как только все материалы появились на складе и морозы немножко спали, наши коллеги убрали щебень и положили бетонные блоки. Так безопаснее для всех участников дорожного движения, да и нам так спокойнее, ну а щебень и далеко возить не пришлось, весь он ушел на засыпку траншей», - рассказали в ПТС.

Предприятие «Псковские тепловые сети» приносит извинения жителям улицы Коммунальной за доставленные неудобства. «Все это мы делаем только для одной цели: надежность системы теплоснабжения нашего любимого города, а как итог - безаварийность и бесперебойность», - добавили в пресс-службе.