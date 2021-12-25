Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 декабря.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 декабря 2021 года
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|
464 738 054,52
|
299 701 168,37
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
99 879 681,08
|
89 782 098,21
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
80 658 078,39
|
77 231 403,87
|
Порховское МПТСиК
|
36 695 401,06
|
32 082 720,86
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
40 083 066,59
|
38 662 143,11
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
25 615 632,42
|
21 532 735,93
|
МУП «Искра»
|
17 548 744,46
|
13 413 444,92
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
21 955 764,75
|
20 924 235,93
|
МУП «Невельские теплосети»
|
17 704 347,34
|
17 263 263,21
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
3 164 102,83
|
1 603 383,60
|
МУП »Локнянское ЖКХ»
|
2 151 551,75
|
600 000,00