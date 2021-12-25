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ЖКХ

Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

27.12.2021 15:42|ПсковКомментариев: 0

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 декабря.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 декабря 2021 года

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП города Пскова «ПТС»

464 738 054,52

299 701 168,37

МУП «ЖКХ» Островского района

99 879 681,08

89 782 098,21

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

80 658 078,39

77 231 403,87

Порховское МПТСиК

36 695 401,06

32 082 720,86

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

40 083 066,59

38 662 143,11

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

25 615 632,42

21 532 735,93

МУП «Искра»

17 548 744,46

13 413 444,92

МП ЖКХ Дедовичского района

21 955 764,75

20 924 235,93

МУП «Невельские теплосети»

17 704 347,34

17 263 263,21

МУП «Палкинская ПМК»

3 164 102,83

1 603 383,60

МУП »Локнянское ЖКХ»

2 151 551,75

600 000,00
Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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