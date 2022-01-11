Жительница Заплюсья пожаловалась на текущий к жилому дому поток фекалий

Жительница поселка Заплюсье Плюсского района пожаловалась на поток жидкости, содержащий канализационные отходы, который течет по населенному пункту. Обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.
По словам женщины, канава в Клубном переулке, от здания администрации до электроподстанции, заполнилась «канализационным содержимым» и подступает к жилому дому №10 на улице Олега Васильева. Она также добавила, что обращалась в Единую диспетчерскую службу, где ей объяснили, что карта-схема канализационных колодцев была утрачена, поэтому исправить ситуацию можно будет только тогда, когда растает снег.
«Жители домов знают, где канализационные колодцы! А если и так, кто-то должен мониторить состояние канализации и всякий раз откачивать фекалии, пока они не достигли жилого дома, пусть даже ежедневно», - заключила женщина.
На обращение отреагировал глава района Виталий Аршинов. Он отметил, что работу централизованной системы канализации на участке от дома №10 на улице Олега Васильева до многоквартирного дома №2 на улице Ленина в поселке Заплюсье восстановили 30 декабря, что в этот же день подтвердил житель дома №10 на улице Олега Васильева.
При проведении аварийно-восстановительных работ, рассказал Виталий Аршинов, была выполнена гидродинамическая пробивка канализационного трубопровода с использованием ассенизаторской машины на базе ГАЗ-53.
При этом он заметил, что основными причинами, способствующими возникновению аварийных ситуаций на канализационных сетях в поселке Заплюсье, являются предметы, несанкционированно попадающие в централизованную систему канализации из жилых помещений граждан: тряпки, предметы личной гигиены, веревки, целлофановые пакеты, картофельные и прочие очистки, а также другой мусор.
«Работниками водоканала неоднократно проводились беседы с жителями многоквартирных домов по вышеуказанным фактам, но, к сожалению, пока к положительному результату это не привело. <...> Работники водоканала имеют схемы расположения колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения районном поселении Заплюсье и ежедневно осуществляют обслуживание двух канализационных насосных станций и сетей водоотведения, включая выходные и праздничные дни», - добавил он.