ЖКХ

Себежане проведут полтора дня без холодной воды

Холодное водоснабжение отключат в Себеже с 9.00 19 января до 17.00 20 января. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает МУП «Райводоканал» Себежского района.

В связи с ремонтными работами по прокладке новой водопроводной сети, расположенной на улице Кирова, холодное водоснабжение отключат на следующих улицах: Кирова, Горной, Новой, Чапаева, Шоссейной, Братьев Боровковых, Фурманова, Партизанской, Первомайской, переулке Первомайском, в деревне Новоселье, на улицах Лесной и Зеленой.

В связи с этими работами проезд ограничат на переулке Шоссейном — улице Кирова, улице Новой — улице Кирова.

По предварительным заявкам, поступившим на телефон 35-424, может быть организован подвоз воды.