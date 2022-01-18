ЖКХ

Около 100 предписаний выдали псковским управляющим компаниям за год

За год управляющим компаниям города Пскова выдали 93 предписания, исполненными из них отмечены 23. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, председатель правления Ассоциации органов ТОС Псковской области Алексей Кириллов.

«При этом 65 предписаний были по факту грубых нарушений, за которые можно и вовсе лишить управляющую компанию лицензии. Исполнили всего 23 предписания, лицензии никого не лишили. Да и вообще не было у нас пока лишений лицензии, однажды только был отказ в даче лицензии, на этом все», - рассказал Алексей Кириллов.

Он напомнил, что всего в Псковской области работают порядка 130 управляющих компаний. На их общее количество, по его словам, за год выписали штрафы в сумме до 500 тысяч рублей, в то время как эти санкции могут достигать 200 тысяч рублей только на одну организацию.

«Получается, что управляющие компании год могут ничего не делать, собирать деньги с жителей, а после их оштрафуют на 50 тысяч рублей, а кого-то может и вовсе не оштрафуют, ведь в комитете (по региональному контролю и надзору Псковской области – ред.) всего работает около 10 человек, им просто не дойти до всех этих компаний за год», - заметил председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области.