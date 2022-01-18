Около 100 предписаний выдали псковским управляющим компаниям за год

За год управляющим компаниям города Пскова выдали 93 предписания, исполненными из них отмечены 23. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, председатель правления Ассоциации органов ТОС Псковской области Алексей Кириллов.
Он напомнил, что всего в Псковской области работают порядка 130 управляющих компаний. На их общее количество, по его словам, за год выписали штрафы в сумме до 500 тысяч рублей, в то время как эти санкции могут достигать 200 тысяч рублей только на одну организацию.
«Получается, что управляющие компании год могут ничего не делать, собирать деньги с жителей, а после их оштрафуют на 50 тысяч рублей, а кого-то может и вовсе не оштрафуют, ведь в комитете (по региональному контролю и надзору Псковской области – ред.) всего работает около 10 человек, им просто не дойти до всех этих компаний за год», - заметил председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области.