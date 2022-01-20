ЖКХ

Рост тарифов на коммунальные услуги ожидается в Псковской области

Тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, природный и сжиженный газ и вывоз мусора в Псковской области возрастут с 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по тарифам и энергетике.

В профильном комитете отметили, что рост тарифов на перечисленные коммунальные услуги для населения в целом не превысит 4%.

«Обращаем ваше внимание, что это относится только к тарифам на коммунальные услуги. Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт не подлежат государственному регулированию, соответственно, их рост может быть в течение года», - добавили в комитете.