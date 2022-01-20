ЖКХ

В России утвердили нового оператора информационной системы ЖКХ

Развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) займется новый оператор – АО «Оператор информационной системы». Такие полномочия ему переданы от АО «Почта России». Как сообщается на сайте правительства, постановление об этом подписал его председатель Михаил Мишустин.

Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить ее функционал, чтобы гражданам было проще и удобнее пользоваться ее сервисами. В частности, на базе информационной системы будет создана единая цифровая платформа учета данных о ЖКХ. На этой платформе появятся новые, более удобные сервисы, а также будет разработано специальное мобильное приложение, которое позволит гражданам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона.

В рамках этой работы планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.

Сейчас на сайте ГИС ЖКХ граждане могут узнать о сроках проведения капитального ремонта в их доме, внести показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, принять участие в электронных голосованиях собственников жилья, написать обращение или жалобу. Расширить функционал и усовершенствовать работу этой системы правительству поручил президент России Владимир Путин. В июле 2021 года Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по развитию ГИС ЖКХ, который в том числе включал процесс передачи полномочий новому оператору.