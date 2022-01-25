ЖКХ

На подъездах псковских домов вновь появились списки квартир должников

Объявления с указанием номеров квартир и сумм просроченной задолженности за потребленную электрическую энергию разместило на подъездах многоквартирных домов в Пскове и области АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба АО «Псковэнергосбыт»

«Это уже вторая подобная акция, прошлая показала свою высокую эффективность. Соседи должны знать своих "героев"», - подчеркнули в организации.

Таким образом гарантирующий поставщик электрической энергии в очередной раз напомнил о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги. Через 30 дней после 10 числа месяца, следующего за расчетным, начинается начисление пени, а двухмесячная задолженность может стать основанием для отключения электроэнергии у должников. Вновь подключиться к электрической сети можно после оплаты не только долга и пеней, но еще и компенсации расходов на отключение и подключение, зачастую весьма ощутимых.

Если коммунальные услуги не оплачиваются несколько месяцев, то документы уже могут быть направлены в суд. Только за 2021 год суды приняли 528 решений о взыскании с граждан-должников в пользу АО «Псковэнергосбыт» задолженности, составляющей почти 15 миллионов рублей.

При этом в отношении должников за коммунальные услуги действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дел проводится без присутствия сторон. Вынесенный приказ о принудительном взыскании задолженности направляется в службу судебных приставов. Помимо основного долга на должников ложатся и судебные расходы, порой сравнимые с величиной самого долга. Поэтому должнику лучше как можно скорее решить вопрос с погашением задолженности до начала судебных разбирательств, предупредили в компании.

Оплачивать счета без комиссии, а также передавать показания счетчиков дистанционно можно на сайте АО «Псковэнергосбыт». Пользователи личного кабинета также могут увидеть текущую задолженность, историю начислений и платежей. Кроме того, в личном кабинете можно настроить получение квитанции непосредственно на адрес электронной почты.

Своевременная оплата квитанций за электроэнергию позволит потребителям предупредить возникновение задолженности и исключить возможные негативные последствия, заключили в АО «Псковэнергосбыт».