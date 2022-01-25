Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 января.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 января 2022 года
|
Наименование
|
Всего
Дебиторская задолженность, рублей
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, рублей
|
МП города Пскова «ПТС»
|
515 683 726,74
|
278 651 054,52
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
102 455 407,22
|
89 031 549,04
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
77 549 815,47
|
72 216 701,39
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
40 504 240,3
|
38 453 508,13
|
Порховское МПТСиК
|
37 368 645,18
|
30 105 575,02
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
27 399 315,18
|
21 532 735,93
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
23 360 883,98
|
21 955 764,75
|
МУП «Искра»
|
18 806 266,69
|
12 538 744,46
|
МУП «Невельские теплосети»
|
17 653 183,8
|
16 921 399,78
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
3 136 551,46
|
1 117 278,78
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
3 069 266,83
|
670 000,00