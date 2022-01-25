ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Еленой Трошковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — директор компании-проектировщика «Стройдормост Проект» Елена Трошкова.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ней предстоящую реконструкцию Советского моста и строительство пешеходного моста через Пскову. Кроме того, собеседники поговорят о других объектах областного центра и псковского региона, над которыми в качестве проектировщика работала компания Елены Трошковой.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.